ABD hükümeti bilim danışmanı Dr. Fauci: Aşı belirli önceliklendirmeye göre uygulanacak - Son Dakika

ABD hükümeti bilim danışmanı Dr. Fauci: Aşı belirli önceliklendirmeye göre uygulanacak
25.10.2020 14:47
ABD hükümetinin bilim danışmanı Dr Anthony Fauci, "güvenli ve etkili" olduğu kanıtlanırsa koronavirüs (Covid-19) aşısının ABD'de yıl sonundan önce, sınırlı ilk dozlar belirli bir önceliklendirmeye göre insanlara uygulanabileceğini söyledi.
ABD hükümetinin bilim danışmanı Dr Anthony Fauci, "güvenli ve etkili" olduğu kanıtlanırsa koronavirüs (Covid-19) aşısının ABD'de yıl sonundan önce, sınırlı ilk dozlar belirli bir önceliklendirmeye göre insanlara uygulanabileceğini söyledi.
ABD hükümeti bilim insanı İngiliz devlet televizyonu BBC'den Andrew Marr'a yaptığı açıklamada, sınırlı olarak üretilecek ilk dozların kişilere belirli önceliklendirmeye göre uygulanacağını ve aşının geniş kitlelere ulaşmasının 2021'in ilk aylarında olacağını söyledi. Dr. Fauci önceliklerin ne olduğu konusunda detay vermedi. Fauci, koronavirüs aşısının salgın tedbirlerinin yerine tutmayacağını da ayrıca belirtti.
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