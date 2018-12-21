Son Dakika Haberleri: ABD Hükümeti Kapanıyor

ABD Hükümeti Kapanıyor

5 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar'ın bütçeye onay vermemesi halinde hükümetin kapanacağını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar'ın bütçeye onay vermemesi halinde hükümetin kapanacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarına devam ediyor. Sınır güvenliği oylaması hakkında konuşan Trump, Demokratlar'ın bütçeye onay vermemesi halinde ABD hükümetinin kapanacağını dile getirdi. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:50 Kaynak: İHA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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