ABD Hükümeti Kapanıyor
5 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar'ın bütçeye onay vermemesi halinde hükümetin kapanacağını söyledi.
ABD
Başkanı Donald Trump
, Demokratlar'ın bütçeye onay vermemesi halinde hükümetin kapanacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarına devam ediyor. Sınır güvenliği oylaması hakkında konuşan Trump, Demokratlar'ın bütçeye onay vermemesi halinde ABD hükümetinin kapanacağını dile getirdi. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:50 Kaynak: İHA
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