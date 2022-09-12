ABD, Huawei üzerindeki kısıtlamaları gevşetiyor! - Son Dakika
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ABD, Huawei üzerindeki kısıtlamaları gevşetiyor!

12.09.2022 11:09
ABD, Huawei üzerindeki kısıtlamaları gevşetiyor!

ABD hükümeti, teknoloji anlamında liderliğini sürdürmek için kara listeye alınmış firmalar üzerindeki kısıtlamaları gevşetiyor.

ABD, Çin'in teknoloji konusunda yaptığı atılımların ardından yeni önlemler almaya başladı. ABD hükümeti, teknolojide uluslararası standartları belirleme konusundaki liderliğini sürdürmek için kara listeye alınmış firmalar üzerindeki kısıtlamaları gevşetiyor.

Huawei yeniden Android işletim sistemine kavuşabilir

Ticaret Bakanlığı'nın Sanayi ve Güvenlik Bürosu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada kuruluşlara belirli teknoloji ve yazılımlar konusunda serbestlik tanınmasına olanak sağlayan kararını paylaştı. Bu markalar arasında geçtiğimiz yıllarda ABD ile sorun yaşayarak Android işletim sistemine veda eden Huawei de yer alıyor.

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2019 yılında Trump yönetimindeki ABD, Çinli teknoloji devini kara listeye aldı. ABD'nin tedarikçilere erişimini kısıtlayan kararının ardından, Huawei akıllı telefonlarında Google imzalı Android işletim sistemini kullanmayı bırakmak zorunda kalmıştı. Çinli üretici, şu anda yazılımını kendisinin gerçekleştirdiği Harmony OS sistemini akıllı cihazlarına aktarıyor.

ABD, Huawei üzerindeki kısıtlamaları gevşetiyor!

ABD, Çinli büyük şirketlerin teknoloji sektörünü ele geçirmesinden endişe duyuyor. Çin'in teknolojinin küresel olarak tasarlanma ve uygulanma şeklinin belirlenmesinde daha büyük roller üstlenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. ABD ayrıca ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğü bazı şirketlerin daha fazla büyümesini de istemiyor.

Sanayi ve güvenlikten sorumlu Ticaret Müsteşarı Alan Estevez yaşanan son gelişmeler ile ilgili bir açıklama yaptı. ABD'nin bazı gevşetmeler getirmesine rağmen şirketlerin belli başlı kurallara uyması gerektiğini aktaran Estevez, özellikle ulusal güvenlik ve uluslararası standartların altını çizdi.

ABD, Huawei üzerindeki kısıtlamaları gevşetiyor!

ABD, bazı şirketlere karşı olan kısıtlamaları kaldırarak teknoloji konusunda lider rolünün devam etmesini amaçlıyor. Huawei ise gelen tüm iddialara karşı ABD için bir tehdit oluşturduğunu defalarca reddetmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Huawei'nin nasıl bir yol izleceyeği merakla bekleniyor.

Peki siz Huawei'nin yeniden Android işletim sistemine dönme ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Çin'in Tekstil Sektörü İlk Yedi Ayda Büyüme Kaydetti Çin'in Tekstil Sektörü İlk Yedi Ayda Büyüme Kaydetti
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji ABD, Huawei üzerindeki kısıtlamaları gevşetiyor! - Son Dakika

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