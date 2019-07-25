ABD Hürmüz Boğazı'nda Amerikan bayraklı gemileri koruyacak
51 dakika önce
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "İran'dan kaynaklanan tehdit" sebebiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan bayraklı gemilere ABD Donanmasının eşlik edeceğini duyurdu.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, " İran
'dan kaynaklanan tehdit" sebebiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan bayraklı gemilere ABD Donanmasının eşlik edeceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:37
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