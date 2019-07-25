Son Dakika Haberleri: ABD Hürmüz Boğazı'nda Amerikan bayraklı gemileri koruyacak
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ABD Hürmüz Boğazı'nda Amerikan bayraklı gemileri koruyacak

51 dakika önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "İran'dan kaynaklanan tehdit" sebebiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan bayraklı gemilere ABD Donanmasının eşlik edeceğini duyurdu.

ABD Hürmüz Boğazı'nda Amerikan bayraklı gemileri koruyacak, System.String[]
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, " İran'dan kaynaklanan tehdit" sebebiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan bayraklı gemilere ABD Donanmasının eşlik edeceğini duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:37 
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