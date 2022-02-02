ABD, Husi saldırılarına karşı BAE'ye askeri destek verecek - Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmede, Husilerin BAE'ye düzenlediği saldırılara karşı Abu Dabi'ye askeri yardım sağlayacaklarını bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Austin ile Prens Muhammed bin Zayid Al Nahyan, BAE'ye yönelik sivil kayıplara neden olan ve ayrıca Al Dhafra Hava Üssü'nde konuşlu ABD ve BAE güçlerini tehdit eden son dönemdeki Husi saldırılarını ele aldı.

Görüşmede Austin, saldırıları şiddetle kınadı ve ABD ile BAE arasındaki stratejik ortaklığa bağlılığını yineledi.

Austin, Savunma Bakanlığının BAE'yi desteklemek için aldığı bir dizi eylemi gözden geçirdiğini belirtti. Açıklamaya göre, bunlar arasında erken uyarı istihbaratı sağlamaya devam etmek, hava savunması üzerinde iş birliği yapmak ve ABD Donanmasına ait güdümlü füze destroyeri USS Cole'u, BAE Donanması ile iş birliği yapmaya göndermek yer alıyor.

Austin ayrıca mevcut tehdide karşı BAE'ye yardım etmek amacıyla 5. nesil savaş uçağı konuşlandırma kararı konusunda Veliaht Prensi bilgilendirdi.

Abu Dabi saldırısında 3 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı

Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine 17 Ocak'ta düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

BAE Dışişleri Bakanlığı saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Husi milislerin BAE topraklarını ve sivil tesisleri hedef alan saldırısını kınıyoruz. Bu saldırı cezasız kalmayacak. BAE, bu terör saldırılarına ve gerilimin tırmandırılmasına karşı cevap hakkını saklı tutmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.