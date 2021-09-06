ABD, Husilere, Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırılarını durdurma çağrısında bulundu - Son Dakika

ABD yönetimi, Yemen'de İran destekli Husilere, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını derhal durdurma çağrısı yaptı.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği ve 2 çocuğun yaralanmasına neden olan balistik füze saldırısının kesin bir şekilde kınandığı ifade edildi.

"Sivillerin hedef alınmasının yasa dışı ve kabul edilemez olduğu ve bu tür saldırıların, meşru askeri hedeflere hizmet etmediği bilakis Yemen'de savaşın uzamasına neden olduğu" belirtilen açıklamada, Husilere, bu saldırıları derhal durdurma ve barışçıl çözüm için çalışma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Washington'un halen, Suudi Arabistan'la stratejik ortaklığına devam ettiği ve halkını ve topraklarını müdafaa konusunda Riyad yönetimine yardım etmeyi sürdürdüğü aktarıldı.

Husiler, daha önce yaptıkları açıklamada, "meşru müdafaa çerçevesinde" Suudi Arabistan'a daha geniş çaplı saldırılar düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya es-Seri, 5 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Dammam şehrindeki Ras Tanura Limanı'nda bulunan Aramco tesislerine bomba yüklü 8 İHA ve bir balistik füze ile saldırı düzenlediklerini belirtmişti.

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan ve Necran kentleri ile Cidde'de bulunan Aramco tesislerine de 5 balistik füze ve 2 İHA ile saldırı gerçekleştirdiklerini ifade eden Seri, hedeflerin tam isabetle vurulduğunu ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan 7 İHA ile 5 balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 4 ve 5 Eylül'de yaptığı açıklamalarda, Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 7 İHA ile 5 balistik füzenin imha edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, ülkenin doğusundaki Demmam kentinde bir balistik füzenin imhası sırasında şarapnellerin, sivil yerleşim alanına düştüğü ve olayda 2 çocuğun yaralandığı, 14 evde de hafif hasar tespit edildiği aktarılmıştı.