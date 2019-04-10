Son Dakika Haberleri: ABD İç Güvenlik Bakanlığında İstifalar Devam Ediyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığında İstifalar Devam Ediyor

1 saat önce

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'in, sınırda kaçak göçmen sıkıntısı yüzünden istifasını açıklamasından sonra teknik olarak yerine geçmesi gereken Claire Grady de istifasını verdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığında İstifalar Devam Ediyor, System.String[]
ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'in, sınırda kaçak göçmen sıkıntısı yüzünden istifasını açıklamasından sonra teknik olarak yerine geçmesi gereken Claire Grady de istifasını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İç Güvenlik Bakanlığında (DHS) yaptığı üst düzey operasyon sonuç vermeye devam ediyor. İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'in, sınırda kaçak göçmen sıkıntısı yüzünden istifa etmesinin ardından teknik olarak yerine geçmesi gereken Claire Grady de istifasını verdi. Grady'nin istifasını Trump'ın teammülleri ihlal ederek kendisinin yerine Gümrük ve Sınır Koruma Başkanı Kevin McAleenan'ı İç Güvenlik Bakanlığı görevine getirmesi yüzünden verdiği bildirildi.

Grady, Savunma ve İç Güvenlik Bölümlerinde 28 yıldan fazla deneyime sahip üst düzey memurdu. Henüz net olarak açıklanmasa da Gizli Servis Müdürü Randolph Alles'in da istifa etti bilgileri geliyor. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:43 Kaynak: İHA
John Kelly, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit Güzel Oyuncu Allison Mack'ten Cinsel İlişki Tarikatı İtirafı! İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek Meral Akşener, Erdoğan'a Çağrıda Bulundu: Şentop'u İstifa Ettir, Yıldırım'a Oy Vereceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 11:04:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD İç Güvenlik Bakanlığında İstifalar Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]