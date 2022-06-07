ABD İç Güvenlik Bakanlığından "aşırılıkçı şiddet tehdidi artıyor" uyarısı - Son Dakika
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ABD İç Güvenlik Bakanlığından "aşırılıkçı şiddet tehdidi artıyor" uyarısı

07.06.2022 20:17
ABD İç Güvenlik Bakanlığından "aşırılıkçı şiddet tehdidi artıyor" uyarısı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkede Yüksek Mahkeme'nin kürtaj kararı, Meksika sınırındaki göçmen sayısının artması ve yaklaşan ara seçimler nedeniyle "aşırılıkçı şiddet tehdidinin" arttığını açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkede Yüksek Mahkeme'nin kürtaj kararı, Meksika sınırındaki göçmen sayısının artması ve yaklaşan ara seçimler nedeniyle "aşırılıkçı şiddet tehdidinin" arttığını açıkladı.

Bakanlık tarafından hazırlanan Ulusal Terör Tavsiye Sistemi bülteninde ülkedeki tehditler ele alındı.

ABD'deki "tehdit ortamının" arttığına işaret edilen bültende, "Gelecek aylarda bazı potansiyel tehditlere karşı şiddete bahane olacak üst düzey olaylar nedeniyle tehdit ortamının artmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Bültende, Yüksek Mahkeme'nin temmuz ayında almayı planladığı kürtaj kararı, Meksika sınırındaki göçmenlerin sayısındaki artış ve kasım ayında yapılacak ara seçimlerin "aşırılıkçı şiddetin" artmasındaki en büyük etkenler olacağı kaydedildi.

Ülkeye yönelik en büyük tehdidin şu anda diğer ülkelerden ziyade içerideki ırkçılar olduğuna dikkatin çekildiği bültende, diğer taraftan Çin, Rusya ve İran gibi ülkelerin de ABD toplumu içinde komplo teorileri yayarak ülkeyi tehdit ettiği aktarıldı.

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Kaynak: AA

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