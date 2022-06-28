CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "CENTCOM Kuvvetleri, 27 Haziran'da Suriye 'nin İdlib ilinde El Kaide bağlantılı bir terör örgütü olan Hurras al-Din'in üst düzey lideri Ebu Hamza el Yemeni'yi hedef alan bir kinetik saldırı düzenledi. Ebu Hamzah el Yemeni, saldırı sırasında bir motosiklet üzerinde yalnız seyahat ediyordu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD, İdlib'de El Kaide bağlantılı bir örgütün elebaşına yönelik saldırı düzenledi - Son Dakika

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