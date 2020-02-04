ABD, İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerleri için taziyede bulunurken, Türkiye'nin saldırılara... - Son Dakika

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ABD, İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerleri için taziyede bulunurken, Türkiye'nin saldırılara...
1 saat önce
ABD, İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerleri için taziyede bulunurken, Türkiye'nin saldırılara verdiği meşru karşılığı desteklediğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:08 Kaynak: AA
ABD, İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerleri için taziyede bulunurken, Türkiye'nin saldırılara verdiği meşru karşılığı desteklediğini bildirdi.
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