ABD İha'sı Bu Ay İkinci Kez Rusya Semalarında
45 dakika önce
Rusya'nın güneyinde geçtiğimiz günlerde keşif uçuşu yapan Amerikan insansız hava aracı bu kez de Rusya'nın kuzeyinde keşif uçuşları gerçekleştirdi.
Rusya
'nın güneyinde geçtiğimiz günlerde keşif uçuşu yapan Amerikan insansız hava aracı bu kez de Rusya'nın kuzeyinde keşif uçuşları gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz hafta İtalya
ve Yunanistan
NATO üslerinden kalkış yapan Amerikan İnsansız Hava Aracı
(İHA) Rusya'nın güneyinde keşif uçuşları gerçekleştirmişti. Bu kez yine İtalya'da bulunan Sigonella NATO üssünden kalkış yapan 10-2043 kuyruk numaralı Global Hawk, Fransa
ve Almanya
üstünden hareketle Rusya'nın Baltık kıyısında olan kuzey bölgelerinde keşif yaptı. Rus basınının havacılık radar gözlem internet sitesi Plane Radar'a dayandırdığı habere göre, İtalya'daki üsten 10.35'te kalkış yapan İHA 12.40'ta Fransa üssünden 14: 20'de Almanya semalarına ilerledi. Buradan 15.55'te Rusya'nın Kaliningrad
ve Petersburg
semalarına ulaşan ABD
'ye ait İHA Rusya semalarındaki keşfini 16.55'te sona erdirdi. Keşfin bitmesiyle birlikte ABD'ye ait İHA İtalya'daki üssüne geri döndü. - MOSKOVA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:41 Kaynak: İHA
General Electric, Biyoeczacılık Birimini 21,4 Milyar Dolara Sattı
Yaralı Adam, Sırtına Saplanan Bıçakla Sigara İçmeye Çıktı
Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor
İş Seyahatine Çıkan Kadın, Kaldığı Otel Odasına Zorla Giren Sapık Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradı