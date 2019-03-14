Son Dakika Haberleri: ABD İki Yasak Füzeyi Deneyecek

ABD İki Yasak Füzeyi Deneyecek

39 dakika önce

ABD ordusunun, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması kapsamında yasaklanan iki füzeyi bu yıl test edeceği bildirildi.

ABD İki Yasak Füzeyi Deneyecek, System.String[]
ABD ordusunun, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması kapsamında yasaklanan iki füzeyi bu yıl test edeceği bildirildi.

Associated Press haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, yetkililerin füzelerin ismini vermediği ancak füzelerden birinin bin kilometre menzile sahip alçak irtifa seyir füzesi, diğerinin ise menzili 3 bin ile 4 bin kilometre arasında, balistik bir füze olacağı ifade edildi.

Her iki füzenin de nükleer başlık taşımayacağı belirtilirken alçak irtifa seyir füzesinin ağustos ayında test edileceği ve 18 ay içerisinde aktif hale getirileceği kaydedildi.

Balistik füzenin ise kasım ayında test edileceği ancak beş yıl içerisinde operasyonel hale getirilebileceği belirtildi.

ABD'nin Doğu Asya ve Avrupa'daki müttefiklerine, her iki füze konusunda henüz danışmadığına dikkat çekilen haberde, Amerikan ordusunun balistik füzeyi Pasifik'teki Guam adasına konuşlandırabileceği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl ağustos ayında Sovyetler Birliği ile 1987'de imzalanan ve Rusya Federasyonu ile devam edilen Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasından (INF) çekileceğini açıklamıştı.

ABD yönetimi, Rusya'nın INF Anlaşması'nı uzun zamandır ihlal ettiğini gerekçe göstererek feshedeceklerini ifade ederken Rusya ise ABD'yi anlaşmaya uymamakla suçluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:04 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Türkiye'ye Venezuela Tehdidi: Yaptırımları Sürdüreceğiz Türbülansa Giren Uçakta Bulunan ABD'li Yolcu, THY'ye Dava Açtı

ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım Mansur Yavaş'a Dava Açan Necmettin Kesgin'in Avukatı Davadan Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 02:43:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD İki Yasak Füzeyi Deneyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]