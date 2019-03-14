ABD iki yasak füzeyi deneyecek
1 saat önce
ABD ordusu, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması kapsamında yasaklanan iki füzeyi bu yıl test edecek.
ABD
ordusu, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması kapsamında yasaklanan iki füzeyi bu yıl test edecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:25
ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım
Dünyaca Ünlü Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch: Türkiye'nin Potansiyel Büyümesi Geriledi
Ronaldo Attı, Juventus Hisseleri Uçuşa Geçti
Lise Öğrencisi, Banyoda Kendini Asarak Yaşamına Son Verdi