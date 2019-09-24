Son Dakika Haberleri: Abd ile 2'nci ortak kara devriyesi başladı (3)
Son Dakika Güncel Haber

Abd ile 2'nci ortak kara devriyesi başladı (3)

2 saat önce

DEVRİYE GÖREVİ TAMAMLANDIFırat'ın doğusunda, Türkiye ile ABD'nin zırhlı araçlarıyla sabah saatlerinde 2'ncisi yapılan ve 3,5 saat süren ortak kara devriyesi, tamamlandı.

Abd ile 2'nci ortak kara devriyesi başladı (3), System.String[]

DEVRİYE GÖREVİ TAMAMLANDI
Fırat'ın doğusunda, Türkiye ile ABD'nin zırhlı araçlarıyla sabah saatlerinde 2'ncisi yapılan ve 3,5 saat süren ortak kara devriyesi, tamamlandı. Devriyenin ardından saat 12.00 sıralarında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 4 zırhlı araçla Suriye topraklarına girilen Ekinyazı köyü yakınlarındaki balistik zırhlı kapıdan Türkiye'ye giriş yapıldı. Tel Abyad'ın 15 kilometre doğusundaki Braymay bölgesinin güneydoğusu ile batısında gerçekleştirilen devriyenin tamamlanmasının ardından yeniden Türkiye'ye dönülen zırhlı araçlarla üs bölgesine dönüş yapıldı.
Öte yandan devriyenin ardından zırhlı araçların geçişi için açılan balistik zırhlı kapı da askerler tarafından yeniden kapatıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Fırat, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk restoran sahibi New York Times Meydanı'nda aşure dağıttı
Deprem kahini, günler önce "Tetikte olun" diyerek İstanbul'u uyarmıştı Adnan Oktar davası görülürken deprem oldu TCDD'nin kiralayacağı Sirkeci ve Haydarpaşa Garlarına İBB talip oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 15:19:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abd ile 2'nci ortak kara devriyesi başladı (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]