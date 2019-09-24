Abd ile 2'nci ortak kara devriyesi başladı (4)

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde başlayan ortak kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, " Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların da iştiraki ile ikinci müşterek kara devriyesini tamamladı." denildi.