Abd ile 2'nci ortak kara devriyesi başladı (4)
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MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde başlayan ortak kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:13 Kaynak: DHA
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde başlayan ortak kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, " Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların da iştiraki ile ikinci müşterek kara devriyesini tamamladı." denildi.
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