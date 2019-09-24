Son Dakika Haberleri: Abd ile 2'nci ortak kara devriyesi başladı (4)
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Abd ile 2'nci ortak kara devriyesi başladı (4)

40 dakika önce

MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde başlayan ortak kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı.

Abd ile 2'nci ortak kara devriyesi başladı (4), System.String[]

MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde başlayan ortak kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, " Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların da iştiraki ile ikinci müşterek kara devriyesini tamamladı." denildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:13 Kaynak: DHA
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