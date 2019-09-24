Son Dakika Haberleri: ABD ile 2. ortak devriye başladı
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ABD ile 2. ortak devriye başladı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesine başladı.

ABD ile 2. ortak devriye başladı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesine başladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fırat, TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:00 
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