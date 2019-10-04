Son Dakika Haberleri: Abd ile 3'üncü ortak kara devriyesi tamamlandı (2)
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Abd ile 3'üncü ortak kara devriyesi tamamlandı (2)

19 dakika önce

MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı, güvenli bölge tesisi kapsamında Fırat'ın doğusunda, Türkiye ile ABD askerleri tarafından yapılan kara devriyesinin sona erdiğini açıkladı.

Abd ile 3'üncü ortak kara devriyesi tamamlandı (2), System.String[]

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, güvenli bölge tesisi kapsamında Fırat'ın doğusunda, Türkiye ile ABD askerleri tarafından yapılan kara devriyesinin sona erdiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle Telebyad'ın doğusunda icra edilen üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi" denildi.

Haber: ANKARA/DHA


Amerika Birleşik Devletleri, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:10 Kaynak: DHA
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