Abd ile 3'üncü ortak kara devriyesi tamamlandı (2)
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MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı, güvenli bölge tesisi kapsamında Fırat'ın doğusunda, Türkiye ile ABD askerleri tarafından yapılan kara devriyesinin sona erdiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:10 Kaynak: DHA
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, güvenli bölge tesisi kapsamında Fırat'ın doğusunda, Türkiye ile ABD askerleri tarafından yapılan kara devriyesinin sona erdiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle Telebyad'ın doğusunda icra edilen üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi" denildi.
Haber: ANKARA/DHA
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