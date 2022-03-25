ABD ile AB arasında dev enerji anlaşması - Son Dakika
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ABD ile AB arasında dev enerji anlaşması

25.03.2022 17:03
ABD ile AB arasında dev enerji anlaşması

AB, Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için ABD'den milyarlarca metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımını içeren anlaşmaya imza attı.

AB, Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için ABD'den milyarlarca metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımını içeren anlaşmaya imza attı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Avrupa Birliği (AB) arasında milyarlarca metreküplük LNG alımını içeren anlaşma imzalandı. Brüksel'de ABD Başkanı Joe Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından imzalanan anlaşma, AB'nin bu yıl ek 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın almasını, uzun vadede miktarın yılda 50 milyar metreküpe çıkarılmasını öngörüyor.

AB Komisyonu, anlaşmayla Rusya'dan mevcut doğal gaz ithalatının yaklaşık üçte birinin telafi edilebileceğini hesaplıyor. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Biden ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Rusya'ya bağımlılığımızı azaltmak istediğimizi biliyorsunuz. Bu hedefe, yenilenebilir enerjilere yatırım yaparak, ama aynı zamanda LNG dahil ek doğal gaz sevkiyatı ile ulaşılabilir. ABD'nin 15 milyar metreküpü aşan taahhüdü bu yönde büyük bir adım" diye konuştu.

Trump döneminde gerginliğe yol açmıştı

ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Angela Merkel hükümetinin Rusya ile Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattından vazgeçmemesi iki ülke arasında ilişkileri germiş, Kuzey Akım'ı savunanlar, ABD'nin projeye muhalefetinin arkasında kendi pahalı gazını Avrupa'ya satma niyetinin olduğunu iddia etmişti. Washington, uzun yıllardır Avrupa'ya LNG ihracatını artırmaya çalışıyor.

Bugün imzalanan anlaşmayla AB, 2030 yılına kadar ABD'den büyük miktarlarda LNG satın alma taahhüdünde bulunmuş oldu. Komisyon kaynaklarından alınan bilgilere göre anlaşma, AB ve ABD'nin, Amerikalı özel şirketlerin Avrupa'ya ihracatı artırabilmesi için, izin süreçleri ya da altyapı çalışmaları gibi gerekli koşulları sağlamasını da içeriyor.

Anlaşmayla AB'ye üye ülkeler gazın Avrupa'da depolanması ve LNG için altyapının geliştirilmesi için yatırım yapacak. LNG fiyatının ABD'de geçerli nakit piyasasına göre belirlenmesi öngörülüyor. Bu piyasada fiyatlar önemli oranlarda değişebiliyor. Komisyon kaynakları ise fiyatların, uzun vadeli anlaşmalardaki fiyatlara uygun bir şekilde şekilleneceğini kaydetti.

Yıllık toplam gaz ihtiyacı 400 milyar metreküpü bulan AB, geçen yıl 22 milyar metreküpü ABD'den olmak üzere toplam 80 milyar metreküp LNG ithal etmişti.

AB Komisyonu, 2027 yılına kadar Rus fosil enerji kaynaklarına bağımlılığı sonlandırmayı hedefliyor.

rtr/ BK,ET

(c)

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Avrupa Birliği, Doğalgaz, Enerji, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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