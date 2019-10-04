ABD ile AB arasında ticaret savaşının fitili ateşlendi
1 saat önce
ABD ve AB arasında uzun süredir devam eden ekonomik anlaşmazlıkların havacılık sektörüne de sıçraması ve yeni vergi tehditleri, ticaret savaşı beklentilerini tırmandırdı.
ABD ve AB arasında uzun süredir devam eden ekonomik anlaşmazlıkların havacılık sektörüne de sıçraması ve yeni vergi tehditleri, ticaret savaşı beklentilerini tırmandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:41
ABD ile AB arasında ticaret savaşının fitili ateşlendi Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat yapıldı