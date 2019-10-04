Son Dakika Haberleri: ABD ile AB arasında ticaret savaşının fitili ateşlendi
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ABD ile AB arasında ticaret savaşının fitili ateşlendi

1 saat önce

ABD ve AB arasında uzun süredir devam eden ekonomik anlaşmazlıkların havacılık sektörüne de sıçraması ve yeni vergi tehditleri, ticaret savaşı beklentilerini tırmandırdı.

ABD ile AB arasında ticaret savaşının fitili ateşlendi, System.String[]

ABD ve AB arasında uzun süredir devam eden ekonomik anlaşmazlıkların havacılık sektörüne de sıçraması ve yeni vergi tehditleri, ticaret savaşı beklentilerini tırmandırdı.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:41 
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ABD ile AB arasında ticaret savaşının fitili ateşlendi
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