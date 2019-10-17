ABD ile anlaşma: YPG çekiliyor
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Ankara'daki kritik diplomasi trafiği 'Suriye'de anlaşma' ile sonuçlandı.
Ankara'daki kritik diplomasi trafiği 'Suriye'de anlaşma' ile sonuçlandı. YPG 120 saat içerisinde çekilecek, Türkiye 'Barış Pınarı'na 5 gün ara verecek. ABD yaptırımları kaldıracak. İşte peş peşe gelen açıklamalar...
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:32
Bakan Çavuşoğlu, akıllara gelen "Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?" sorusunun cevabını verdi ABD, Erdoğan'ın "Güvenli bölgeye çekilsinler" şartını kabul etti ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektuba ABD medyası da tepki gösterdi ABD ve Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmasıyla dolarda sert düşüş yaşandı