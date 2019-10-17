Son Dakika Haberleri: ABD ile anlaşma: YPG çekiliyor
Son Dakika Ekonomi ABD ile anlaşma: YPG çekiliyor

ABD ile anlaşma: YPG çekiliyor

51 dakika önce

Ankara'daki kritik diplomasi trafiği 'Suriye'de anlaşma' ile sonuçlandı.

ABD ile anlaşma: YPG çekiliyor, System.String[]

Ankara'daki kritik diplomasi trafiği 'Suriye'de anlaşma' ile sonuçlandı. YPG 120 saat içerisinde çekilecek, Türkiye 'Barış Pınarı'na 5 gün ara verecek. ABD yaptırımları kaldıracak. İşte peş peşe gelen açıklamalar...

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Ankara, YPG, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:32 
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