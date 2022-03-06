ABD ile Avrupalı ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

ABD ile Avrupalı ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartışıyor

06.03.2022 20:53
ABD ile Avrupalı ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartışıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı.

Amerikan NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programına katılan Blinken, enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.

Blinken, "Rusya'nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Rusya- Ukrayna savaşının başlamasının ardından petrol fiyatları 100 doların üzerinde seyrediyor.

Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsünün raporuna göre, ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası Rus ham petrol ihracatının tamamen kesilmesi halinde Brent petrolün varil fiyatının 130 dolara çıkabileceği değerlendiriliyor.

YORUMLAR
500
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ne kadar sürer bilemem ama Ukrayna bu savaşı kazanabilir! ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ne kadar sürer bilemem ama Ukrayna bu savaşı kazanabilir! ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini söyledi ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini söyledi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Petrol, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD ile Avrupalı ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartışıyor - Son Dakika


Son Dakika
20:33 Rusya bu sefer komşu ülkeleri tehdit etti: Diğer ülkelerin hava üslerini Ukrayna uçaklarına açması savaş sayılır
20:25 Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi
20:22 Fenerbahçe'den gündem olacak Zorbay Küçük açıklaması geldi: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü
20:02 Ahmet Çakar, Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi: Bu gece Türk hakemliği bitti
19:48 Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi
19:27 Türkiye'ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısı kaç? Bakan Soylu paylaştı
19:26 Maç başlamadan taraftarlar birbirine girdi! Fenerbahçe taraftarı Trabzonsporlulara saldırdı
19:23 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 671 yeni vaka tespit edildi
18:54 Hamile kalan üniversiteli kızın, anne ve babasına verdiği cevap sosyal medyayı salladı: Erkek arkadaşım hapşırınca oldu
18:30 İBB ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nin korunması için birlikte hareket edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 20:59:36. #1.13#
SON DAKİKA: ABD ile Avrupalı ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement