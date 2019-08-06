ABD ile barış görüşmeleri yapan Taliban'dan Afgan seçimlerine yönelik tehdit
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri ile barış görüşmeleri yürüten Taliban, Afganistan'da eylülde düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı saldırı tehditlerinde bulundu
Amerika Birleşik Devletleri
ile barış görüşmeleri yürüten Taliban, Afganistan
'da eylülde düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı saldırı tehditlerinde bulundu.
Seçimlerin sahte olduğunu öne süren Taliban üyesi militanlar, halka boykot çağrısında bulunarak, "Potansiyel hedef haline gelebilecek kalabalıklardan ve mitinglerden uzak durun." açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:09
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