Son Dakika Haberleri: ABD ile barış görüşmeleri yapan Taliban'dan Afgan seçimlerine yönelik tehdit
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ABD ile barış görüşmeleri yapan Taliban'dan Afgan seçimlerine yönelik tehdit

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri ile barış görüşmeleri yürüten Taliban, Afganistan'da eylülde düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı saldırı tehditlerinde bulundu

ABD ile barış görüşmeleri yapan Taliban'dan Afgan seçimlerine yönelik tehdit, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri ile barış görüşmeleri yürüten Taliban, Afganistan'da eylülde düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı saldırı tehditlerinde bulundu.

Seçimlerin sahte olduğunu öne süren Taliban üyesi militanlar, halka boykot çağrısında bulunarak, "Potansiyel hedef haline gelebilecek kalabalıklardan ve mitinglerden uzak durun." açıklamasını yaptı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:09 
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