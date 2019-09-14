Son Dakika Haberleri: ABD ile barış müzakereleri kesilen Taliban, Rusya ve Asya ülkelerinde destek arıyor
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ABD ile barış müzakereleri kesilen Taliban, Rusya ve Asya ülkelerinde destek arıyor

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile anlaşma masasından kalkan Taliban yönünü Rusya'ya çevirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Taliban ile olan müzakereleri rafa kaldırmasının ardından örgüt Moskova'ya heyet gönderdi.

ABD ile barış müzakereleri kesilen Taliban, Rusya ve Asya ülkelerinde destek arıyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile anlaşma masasından kalkan Taliban yönünü Rusya'ya çevirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Taliban ile olan müzakereleri rafa kaldırmasının ardından örgüt Moskova'ya heyet gönderdi.


Yapılan açıklamada Amerikan Ordusu'nun Afganistan'dan çekilmesi olasılığının Rus yetkililerle görüşüleceği ifade edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Moskova, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:30 
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