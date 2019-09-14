ABD ile barış müzakereleri kesilen Taliban, Rusya ve Asya ülkelerinde destek arıyor
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile anlaşma masasından kalkan Taliban yönünü Rusya'ya çevirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Taliban ile olan müzakereleri rafa kaldırmasının ardından örgüt Moskova'ya heyet gönderdi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile anlaşma masasından kalkan Taliban yönünü Rusya'ya çevirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Taliban ile olan müzakereleri rafa kaldırmasının ardından örgüt Moskova'ya heyet gönderdi.
Yapılan açıklamada Amerikan Ordusu'nun Afganistan'dan çekilmesi olasılığının Rus yetkililerle görüşüleceği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:30
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