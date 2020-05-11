ABD ile Çin arasında aşı krizi: Çinli hackerlar ABD'nin aşı çalışmasını çalmakla suçlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD ile Çin arasında aşı krizi: Çinli hackerlar ABD'nin aşı çalışmasını çalmakla suçlanıyor - Son Dakika Dünya

ABD ile Çin arasında aşı krizi: Çinli hackerlar ABD'nin aşı çalışmasını çalmakla suçlanıyor

10 dakika önce

ABD'nin iç istihbarat servisi FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, Çinli bilgisayar korsanlarının koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin ABD'de yürütülen araştırmalara ait bilgileri çalmaya çalıştığı gerekçesiyle Çin'e uyarı gönderileceği açıklandı.

ABD ile Çin arasında aşı krizi: Çinli hackerlar ABD'nin aşı çalışmasını çalmakla suçlanıyor, System.String[]

ABD'nin iç istihbarat servisi FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, Çinli bilgisayar korsanlarının koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin ABD'de yürütülen araştırmalara ait bilgileri çalmaya çalıştığı gerekçesiyle Çin'e uyarı gönderileceği açıklandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ilgili birçok ülkede aşı için seferber oldu. ABD ile Çin arasında devam eden koronavirüs gerginliği ise sanal ortama taşındı. Amerika'nın iç istihbarat servisi olan FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, Çinli bilgisayar korsanlarını koronavirüse dair ABD'de yürütülen aşı çalışmalarına ait bilgileri çalmaya çalıştığını duyurdu. Söz konusu açıklamanın ardından FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın Çin'e uyarı göndereceği belirtildi.

'PEKİN YASADIŞI YOLLARLA VERİLERE ERİŞMEYE ÇALIŞIYOR'

Önümüzdeki günlerde yayınlanmak üzere hazırlanan 'uyarı' taslağına göre FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, Pekin'in 'yasadışı yollarla aşıya, tedavi ve testlere dair değerli fikri mülkiyet ve halk sağlığı verilerine erişmeye çalıştığını' iddia etti.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 11:10 Kaynak: DHA


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