ABD ile Çin Arasında Ticaret Görüşmeleri 7 Ocak'ta Pekin'de
1 saat önce
ABD hükümetinden bir heyet Çinli yetkililerle ticaret görüşmeleri için 7 Ocak tarihinde Pekin'e gidecek.
ABD
hükümetinden bir heyet Çinli yetkililerle ticaret görüşmeleri için 7 Ocak tarihinde Pekin
'e gidecek.
South China Post'un haberine göre, Pekin'e gidecek ABD heyetine Trump
'ın ekibinden Ticaret Temsilci Yardımcısı Jeffrey Gerrish liderlik edecek. Heyette, Hazine Bakan Yardımcısı David Malpass da yer alacak.
Bu, Trump ile Çin Devlet Başkanı
Xi'nin 1 Aralık
'ta Arjantin
'de aldıkları kararlar sonrasında iki ülke yetkililerinin ilk yüz yüze görüşmeleri olacak. ABD Hazine Bakanı
Mnuchin, geçen hafta, ABD ticaret heyetinin ve Çinli muhataplarıyla, konuyla ilgili bir telyefon görüşmesi yaptıklarını açıklamıştı. - Istanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:14 Kaynak: DHA
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