Son Dakika Haberleri: ABD ile Çin arasındaki sorunlar "ciddi"

ABD ile Çin arasındaki sorunlar "ciddi"

1 saat önce

Çin görüşmelerinin baş müzakerecisi Lighthizer, "Masadaki sorunlar ek alım vaadiyle çözülemeyecek kadar ciddi.

ABD ile Çin arasındaki sorunlar
ABD- Çin görüşmelerinin baş müzakerecisi Lighthizer, "Masadaki sorunlar ek alım vaadiyle çözülemeyecek kadar ciddi. Yeni kurallara ihtiyacımız var" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:05 

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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