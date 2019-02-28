ABD ile Çin arasındaki sorunlar "ciddi"
1 saat önce
Çin görüşmelerinin baş müzakerecisi Lighthizer, "Masadaki sorunlar ek alım vaadiyle çözülemeyecek kadar ciddi.
ABD- Çin
görüşmelerinin baş müzakerecisi Lighthizer, "Masadaki sorunlar ek alım vaadiyle çözülemeyecek kadar ciddi. Yeni kurallara ihtiyacımız var" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:05
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