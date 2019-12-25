ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında son aşamaya gelindi: İmzalar törenle atılacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında son aşamaya gelindi: İmzalar törenle atılacak - Son Dakika Dünya

ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında son aşamaya gelindi: İmzalar törenle atılacak

6 saat önce

İki dünya devi arasındaki ticaret savaşlarında taraflar orta yolu buldu. Uzun ve zorlu geçen müzakereler sonucu ticaret anlaşmasının 'Birinci Faz' olarak adlandırılan ilk ayağında uzlaşan taraflar için sırada imza töreni var.

ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında son aşamaya gelindi: İmzalar törenle atılacak, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında son vermesi beklenen anlaşmada bir tek liderlerin imzaları eksik.


ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelerek anlaşma için bir imza töreni düzenleneceğini duyurdu. Trump, "(Şi ile) görüştüğümüzde bir tören düzenlenecek. Hızlı bir imza atma merasimi olacak, çünkü anlaşma yapıldı ve bu konunun bir an önce son bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:24 
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