ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde 2. perde
1 saat önce
Çin arasında üst düzey ticaret görüşmeleri bugün ve yarın yapılacak.
ABD-Çin arasında üst düzey ticaret görüşmeleri bugün ve yarın yapılacak. Ancak iki tarafın da en iyi tekliflerini bu iki gün içinde masaya getirmelerine pek ihtimal verilmiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:11
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