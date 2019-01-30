ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde 2. perde

Çin arasında üst düzey ticaret görüşmeleri bugün ve yarın yapılacak.

ABD-Çin arasında üst düzey ticaret görüşmeleri bugün ve yarın yapılacak. Ancak iki tarafın da en iyi tekliflerini bu iki gün içinde masaya getirmelerine pek ihtimal verilmiyor.

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