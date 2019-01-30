Son Dakika Haberleri: ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde 2. perde

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde 2. perde

1 saat önce

Çin arasında üst düzey ticaret görüşmeleri bugün ve yarın yapılacak.

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde 2. perde, System.String[]
ABD-Çin arasında üst düzey ticaret görüşmeleri bugün ve yarın yapılacak. Ancak iki tarafın da en iyi tekliflerini bu iki gün içinde masaya getirmelerine pek ihtimal verilmiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:11 

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Trump'ın Danışmanı Bolton, Suriye'yi Görüştü Nicolas Maduro'dan Dünyayı Sarsacak İddia: Trump, Öldürülmem İçin Emir Verdi

Kamuda Çalışan İşçilere İlk İlave İkramiye Yarın Ödenecek Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 14:09:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde 2. perde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]