ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında sona gelindi ilk anlaşma 15 gün sonra - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında sona gelindi ilk anlaşma 15 gün sonra - Son Dakika Dünya

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında sona gelindi ilk anlaşma 15 gün sonra

6 saat önce

ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasının, ilk aşaması 15 Ocak’ta Beyaz Saray’da imzalanacak.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında sona gelindi ilk anlaşma 15 gün sonra, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasında uzun süre devam eden ticaret savaşlarında sona gelindi. ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasının ilk aşaması 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzalanacak.


ABD Başkanı Donald Trump, salı günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Ocak'ta Çin ile çok büyük ve kapsamlı birinci faz ticaret anlaşmasını imzalayacağım, imza töreni Beyaz Saray'da gerçekleşecek. Çin'in üst düzey yetkilileri olacak" dedi. Trump açıklamasının devamından anlaşmadaki diğer tıkanma noktaları için ileri bir tarihte Pekin'i ziyaret edeceğini söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Beyaz Saray, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:35 
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