Son Dakika Haberleri: "ABD ile Çin arasındaki 'zor ticari ilişkiler' küresel ekonomiyi yavaşlatıyor"
Son Dakika Güncel Haber

"ABD ile Çin arasındaki 'zor ticari ilişkiler' küresel ekonomiyi yavaşlatıyor"

25 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, dünyanın iki büyük ekonomisine sahip olan ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin "zor" olduğunu belirterek, "Bunlar küresel ekonominin yavaşlamasına neden oluyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, dünyanın iki büyük ekonomisine sahip olan ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin "zor" olduğunu belirterek, "Bunlar küresel ekonominin yavaşlamasına neden oluyor." dedi.
Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Japonya'nın ev sahipliğinde Osaka'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde basın toplantısı düzenledi.
AB'nin Çin ve ABD ile Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) ilişkin reform konusunda yakından çalıştığını anlatan Juncker, küresel ticarette denge kurmaya çalıştıklarını kaydetti.
Juncker, Çin ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin "zor" olduğunu vurgulayarak, "Bunlar küresel ekonominin yavaşlamasına neden oluyor. Hem ABD ve hem de Çinli yetkililerle yaptığım görüşmelerde bu tartışmalı meselenin oluşturduğu zararlı etkiye dikkatlerini çekiyordum." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:42 Kaynak: AA
Japonya, Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Brezilya Cumhurbaşkanı'nın filosunda görevli asker 39 kilo kokainle yakalandı Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar Ali Babacan'ın yol arkadaşı, kurulacağı iddia edilen yeni partinin hedeflerini anlattı Doların ateşi sönüyor! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 10:07:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "ABD ile Çin arasındaki 'zor ticari ilişkiler' küresel ekonomiyi yavaşlatıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]