ABD ile Çin 'birinci faz' ticaret anlaşması imzaladı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya ABD ile Çin 'birinci faz' ticaret anlaşması imzaladı - Son Dakika Dünya

ABD ile Çin 'birinci faz' ticaret anlaşması imzaladı

41 dakika önce

ABD ile Çin arasında "ticaret savaşı" olarak ifade edilen ve dünya piyasasını ve küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen gerginliğin yumuşatılması amacıyla bir anlaşma imzalandı.

ABD ile Çin 'birinci faz' ticaret anlaşması imzaladı, System.String[]

ABD ile Çin arasında "ticaret savaşı" olarak ifade edilen ve dünya piyasasını ve küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen gerginliğin yumuşatılması amacıyla bir anlaşma imzalandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir törenle imzalanan anlaşmanın Amerikan ekonomisi açısından "dönüştürücü" olacağını söyledi.

Çin ise "kazan-kazan" olarak nitelendirdiği anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine hizmet edeceğini ifade etti.

Çin, ABD'den yaptığı ithalat miktarını, 2017'deki seviyesinden 200 milyar dolar artıracağını ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgili düzenlemeleri güçlendireceğini duyurdu.

Bunun karşılığında ABD de Çin ürünlerine son dönemlerde getirdiği yüksek gümrük tarifelerini yarıya indireceğini açıkladı. Ancak gümrük vergilerinin çoğunun uygulanmaya devam etmesi beklendiği için birçok şirket müzakerelerin devam etmesi çağrısı yaptı.

Trump: 'Birinci faz' anlaşma

ABD ve Çin arasında 2018'den bu yana devam eden ticari savaş kapsamında uygulanan gümrük vergileri 450 milyar dolar değerinde ticari mala uygulanmış ve dünya çapında ticaret, küresel ekonomik büyüme ve yatırımları olumsuz etkilemişti.

Trump bu anlaşmayı "birinci faz" olarak tanımladı ve gelecekteki müzakerelerde Çin'in uyguladığı devlet sübvansiyonları gibi başka konuların da ele alınacağını vurguladı.





ABD bu sübvansiyonların Çinli şirketlere haksız rekabet üstünlüğü sağladığına ve Amerikan firmalarının Çin'deki operasyonlarını zorlaştırdığına inanıyor.

Çin adına anlaşmayı imzalayan Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He, anlaşmanın "karşılıklı saygı ve eşitliğe" dayandığını belirtti ve Çin'deki ekonomik modeli savundu.

Liu, "Çin kendi ulusal gerçeklerine uygun bir siyasal sistem ve ekonomik kalkınma modeli geliştirdi" dedi ve ekledi:

"Bu Çin ve ABD'nin birlikte çalışamayacağı anlamına gelmiyor. Tersine, ülkelerimiz arasında pek çok ticari çıkar ortaklığı var. İki tarafın anlaşmaya uymasını ümit ediyoruz."

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşını bitirecek anlaşmanın ilk fazı imzalandı ABD'li yıldız Kim Kardashian, iddialı mayokinisi ile dikkatleri üzerine çekti Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı

Son Dakika Haberleri
01:13 Ticari araç ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika Haber
01:11 Polis, körfez ilçelerinde yaptığı uygulamalarda 9 adet silah ele geçirdi - Son Dakika Haber
01:04 Alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
00:56 Çavuşoğlu: Suriyelilere Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddiaları gerçek dışı - Son Dakika Haber
00:55 ABD ile Çin 'birinci faz' ticaret anlaşması imzaladı - Son Dakika Haber
23:08 Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor - Son Dakika Haber
22:56 Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 01:37:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD ile Çin 'birinci faz' ticaret anlaşması imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]