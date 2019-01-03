ABD ile Doğu Akdeniz'de Deniz Eğitimi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateynler ile ABD
Deniz Kuvvetlerine ait USS Porter muhribinin katılımıyla Doğu Akdeniz
'de deniz eğitimleri icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:
"Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Gaziantep
, TCG Gemlik
fırkateynleri, bir deniz helikopterimiz ve iki F-16 uçağımız ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Porter muhribinin katılımıyla Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda deniz eğitimleri icra edilmiştir."