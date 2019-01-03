Son Dakika Haberleri: ABD ile Doğu Akdeniz'de Deniz Eğitimi

ABD ile Doğu Akdeniz'de Deniz Eğitimi

1 saat önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateynler ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Porter muhribinin katılımıyla Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi.

ABD ile Doğu Akdeniz'de Deniz Eğitimi, System.String[]
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateynler ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Porter muhribinin katılımıyla Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Gaziantep, TCG Gemlik fırkateynleri, bir deniz helikopterimiz ve iki F-16 uçağımız ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Porter muhribinin katılımıyla Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda deniz eğitimleri icra edilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:48 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Akdeniz, Güncel
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