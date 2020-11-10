ABD ile DSÖ arasında "Kovid-19'un kökeni" gerginliği - Son Dakika

ABD ile DSÖ arasında "Kovid-19'un kökeni" gerginliği

10.11.2020 18:53
ABD ile DSÖ arasında

ABD, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğindeki uzmanlardan oluşan ekibin "iş tanımının" şeffaf şekilde müzakere edilmediğini ve üye devletlerin kararlaştırdığı yetki doğrultusunda olmadığını bildirdi.

ABD, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğindeki uzmanlardan oluşan ekibin "iş tanımının" şeffaf şekilde müzakere edilmediğini ve üye devletlerin kararlaştırdığı yetki doğrultusunda olmadığını bildirdi.

194 üyeli DSÖ'nün en üst karar organı olan 73'üncü Dünya Sağlık Asamblesi (DSA), İsviçre'nin Cenevre kentindeki DSÖ merkezinde devam ediyor.

DSÖ'yü Kovid-19 salgınıyla mücadelede başarısızlıkla ve "Çin'e merkezli" olmakla suçlayan ve DSÖ'den 6 Temmuz 2021'de çekileceğini açıklayan ABD'den Örgüte yönelik suçlamalar devam ediyor.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Küresel İlişkiler Ofisi Başkanı Garrett Grigsby, video konferans yöntemiyle katıldığı asamblede Kovid-19'un kökeninin araştırılmasına değindi.

"Üye devletler, sadece birkaç gün önce virüsün kökenine yönelik soruşturma için 'iş tanımı' hakkında bilgilendirildi" diyen Grigsby, iş tanımının DSÖ'nün tüm üye ülkeleriyle şeffaf şekilde müzakere edilmediğini belirtti.

Garrett Grigsby, virüsün kökenine ilişkin iş tanımı ve soruşturmanın kendisinin, 73'üncü DSA'da üye devletler tarafından sağlanan yetki ile tutarsız göründüğünü ifade ederek, "Kovid-19'un kökenini şeffaf ve kapsamlı araştırma yoluyla anlamak, görevi yerine getirmek için yapılması gereken şeydir." uyarısında bulundu.

DSA'ya Tayvan tepkisi

Benzer şekilde, "Kovid-19 salgınıyla nasıl mücadele edileceğine dair" DSÖ ve üye devletlere sunulan tüm bilgilerden yararlanamadıklarından yakınan Grigsby, Tayvan'ın salgına karşı mücadelede "parlak bir başarı" elde etmesine rağmen DSA'ya gözlemci olarak davet edilmemesini kınadı.

Garrett Grigsby, DSÖ'ye üye devletlerin salgınla mücadeledeki deneyimlerini birbirleriyle paylaşmasının önemine dikkati çekerek, "Bu nedenle Tayvan'ın DSA'ya gözlemci olarak katılmasını engellemek ters etki oluşturur." diye konuştu.

Öte yandan, Cenevre'deki tramvaylarda Tayvan'ın DSA'ya katılması yönündeki reklamlar da dikkati çekti.

DSÖ Çin'e ekip göndermişti

Virüsün kaynağını araştırmada geç kalmakla eleştirilen DSÖ, temmuz ayında Çin'e 2 kişiden oluşan bir ekip göndermişti.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 30 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 salgınına ilişkin, "DSÖ, gelecekteki salgınları önlemek adına virüsün kökenini belirlemek için çalışmaya devam ediyor. Bugün, bir grup uluslararası uzman Çinli meslektaşları ile ilk sanal toplantısını gerçekleştirdi." bilgisini paylaşmıştı.

Toplantıya kendisinin de katıldığını aktaran Ghebreyesus, virüsün kökeninin tespit edilmesi için bilim insanlarının devam eden araştırmalarına her türlü desteği vereceğini kaydetmişti.

Öte yandan, ABD ve bazı ülkelerin 73'üncü Dünya Sağlık Asamblesi'ne Tayvan'ın gözlemci olarak davet edilmesi teklifi dün reddedilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Müzakere, Tayvan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD ile DSÖ arasında 'Kovid-19'un kökeni' gerginliği - Son Dakika


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