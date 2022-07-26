ABD ile Endonezya ağustosta geniş çaplı ortak tatbikat yapacak - Son Dakika
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ABD ile Endonezya ağustosta geniş çaplı ortak tatbikat yapacak

26.07.2022 01:15
ABD ile Endonezya ağustosta geniş çaplı ortak tatbikat yapacak

ABD ile Endonezya, ağustos ayında geniş çaplı ortak tatbikat düzenleyecek.

ABD ile Endonezya, ağustos ayında geniş çaplı ortak tatbikat düzenleyecek.

Straits Times'ın haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Asya ziyareti kapsamında Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunduğu sırada mevkidaşı Andika Perkasa ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Andika Perkasa, "Super Garuda Shield 2022 Tatbikatı"nın 1-14 Ağustos'ta düzenleneceği bilgisini verdi.

Her yıl düzenlenen tatbikata bu yıl 12 ülkenin katılacağını ifade eden Andika Perkasa, etkinliğin, kara ve hava kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan bölgelerinde yapılacağını belirtti.

Andika Perkasa, 2 bini Endonezya'dan, 1100'ü ABD'den olmak üzere en az 4 bin askerin iştirak edeceği tatbikatta 7 Apache ile 4 Blackhawk helikopteri ve 41 zırhlı aracın da yer alacağını dile getirdi.

Bu arada, Milley de tatbikatta karşılıklı çalışabilme ve taktik teknikleri ile prosedürlerine odaklanılacağına işaret etti.

Endonezya'ya destek sunacaklarını kaydeden Milley, bölgeye katkı sağlayacaklarını belirtti.

2008'den bu yana ilk kez bir ABD Genelkurmay Başkanı, Endonezya'ya ziyaret düzenledi.

Milley'in ziyareti, hem bu açıdan hem de Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun Çin ziyaretinin hemen öncesine denk gelmesi bakımından dikkati çekiyor.

Milley'in, Hint Pasifik bölgesi savunma yetkililerinin katılımıyla Avustralya'da düzenlenen konferansa katılması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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