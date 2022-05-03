ABD ile Ermenistan arasında nükleer iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika
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ABD ile Ermenistan arasında nükleer iş birliği anlaşması imzalandı

03.05.2022 10:12
ABD ile Ermenistan arasında nükleer iş birliği anlaşması imzalandı

ABD ile Ermenistan arasında nükleer iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

ABD ile Ermenistan arasında nükleer iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı konuk eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, enerji güvenliği sektöründeki iş birliklerini artırmayı ve iki ulus arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin daha da güçlendirilmesini isteğini söyledi.

Görüşme sonrası liderler, sivil nükleer iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma, Ermenistan'ın enerji arzını çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ve Mirzoyan'ın Ermenistan'ın demokrasi ve hukuk düzeni inşasında kat ettiği ilerlemeyi ve komşuları ile olan ilişkilerini de değerlendirdiğini belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD ile Ermenistan arasında nükleer iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika


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