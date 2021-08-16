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ABD ile Güney Kore'nin yıllık ortak askeri tatbikatı başladı - Son Dakika

ABD ile Güney Kore'nin yıllık ortak askeri tatbikatı başladı

16.08.2021 09:24
ABD ile Güney Kore'nin yıllık ortak askeri tatbikatı başladı, System.String[]

Güney Kore ve ABD'nin her yıl düzenlediği askeri tatbikat başladı.

Güney Kore ve ABD'nin her yıl düzenlediği askeri tatbikat başladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, 26 Ağustos'a kadar sürecek ortak tatbikatın başladığı belirtildi.

Açıklamada, bilgisayar simülasyonlu tatbikatta muharebe eğitimine yer verilmeyeceği ifade edildi.

Tatbikata katılan personel sayısı hakkında bilgi verilmezken, sayının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı tutulması bekleniyor.

Kuzey Kore, tatbikatın, Koreler arasında iyi ilişki umudunu baltalayacağı konusunda uyarmıştı

Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong Chol, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, uyarılara rağmen Güney Kore'nin ABD ile askeri tatbikatlarını devam ettirmesini kınamış ve Güney'i uyarmıştı.

Kim, Güney Kore'ye seçimleri yüzünden "daha ciddi güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya kalacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ortak tatbikatların "tamamen savunma amaçlı" olduğunu vurgulamıştı.

Price, ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı düşmanca niyet taşımadığını belirterek, Güney ve Kuzey Kore arasındaki diyaloğun desteklendiğini ve bu amaçla Güney Kore ile ortak çalışmaların sürdürüleceğini söylemişti.

Güney Kore'den yapılan açıklamada da Kuzey Kore diyalog tekliflerine yanıt vermeye çağrılarak, Kore Yarımadası'nda askeri gerilimin kimseye yararı olmayacağı belirtilmişti.

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD ile Güney Kore arasında yürütülen askeri tatbikatı "işgal provası" olarak niteleyerek, ülkesinin saldırı kapasitesini güçlendirmek için daha hızlı çalışacağını ifade etmişti.

Kim Yo-jong, 1 Ağustos'ta, ABD ile Güney Kore'nin düzenleyeceği ortak yıllık askeri tatbikatın, Güney ile Kuzey Kore arasında iyi ilişki kurma umudunu baltalayacağı uyarısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD ile Güney Kore'nin yıllık ortak askeri tatbikatı başladı - Son Dakika


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