Son Dakika Haberleri: ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
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ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum

25 dakika önce

MSB: "(ABD'li heyetle görüşme) Güvenli Bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır.

ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum, System.String[]
MSB: "(ABD'li heyetle görüşme) Güvenli Bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır."
(İHA)
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:40 Kaynak: İHA
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