ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum

MSB: "(ABD'li heyetle görüşme) Güvenli Bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır.

MSB: "(ABD'li heyetle görüşme) Güvenli Bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır."

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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