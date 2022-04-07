ABD ile Hindistan arasındaki iş birliği, S-400 alımına rağmen hız kesmiyor - Son Dakika

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alan Hindistan ile ABD, 11 Nisan'da Washington'da yapılacak "ABD-Hindistan 2+2 Bakanlar Diyaloğu Toplantısı"nda iki ülke arasındaki diplomasi ve savunma konularını ele alacak.

Washington yönetiminin kaygı açıklamalarına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Hindistan ile ABD arasındaki iş birliği hız kesmeden devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "11 Nisan'da, Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd J. Austin III, Hindistan Dışişleri Bakanı Dr. S. Jaishankar ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'i dördüncü kez ABD-Hindistan 2+ 2 Bakanlar Diyaloğu Toplantısı kapsamında Washington DC'de ağırlayacak." ifadelerine yer verildi.

Bu yılki toplantının gündeminin "ABD-Hindistan Kapsamlı ve Küresel Stratejik Ortaklığının uluslararası barış ve güvenliği sağlamadaki önemi" üzerine olacağı belirtilen açıklamada, "(Bu toplantı) Özgür, açık ve müreffeh bir Hint-Pasifik bölgesine ortak bağlılığımızı yeniden teyit edecektir." denildi.

Açıklamada, ayrıca toplantının iki ülke toplumları arasındaki bağları ve eğitim iş birliğini geliştirmek, kritik ve gelişen teknoloji için çeşitli, esnek tedarik zincirleri oluşturmak da dahil birçok ortak hedef konusunda mesafe kat etmek için önemli bir fırsat olduğu kaydedildi.

İki ülke arasındaki iş birliğinin iki ülkenin "Büyük Savunma Ortaklığını" vurgulamak için bir fırsat olduğuna işaret edilen açıklamada, bu iş birliğinin aynı zamanda Hint-Pasifik bölgesindeki ortak menfaatlere dayandığına dikkat çekildi.

Hindistan'ın ABD'nin itirazına rağmen Rusya'dan S-400 sistemlerini satın alması, ancak ABD yönetiminin bu ülkeye "ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası" (CAATSA) yaptırımlarını henüz uygulamaması tartışmalara neden olmuştu.

Washington yönetimi ile ABD Kongresinin henüz bu yönde bir temayülü söz konusu olmadığı gibi, bazı Kongre üyelerinin Hindistan'ın CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmasını istediği bilgisi kamuoyuna yansımıştı.