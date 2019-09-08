Son Dakika Haberleri: ABD ile ilk ortak kara devriyesi yapıldı
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ABD ile ilk ortak kara devriyesi yapıldı

59 dakika önce

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Fırat'ın doğusuna yönelik ilk müşterek kara devriyesi yapıldı.

ABD ile ilk ortak kara devriyesi yapıldı, System.String[]

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Fırat'ın doğusuna yönelik ilk müşterek kara devriyesi yapıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren devriye görevinin ardından Türk birlikleri geri döndü.

Amerika Birleşik Devletleri, Fırat, TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:00 
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