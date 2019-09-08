ABD ile ilk ortak kara devriyesi yapıldı
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TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Fırat'ın doğusuna yönelik ilk müşterek kara devriyesi yapıldı.
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Fırat'ın doğusuna yönelik ilk müşterek kara devriyesi yapıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren devriye görevinin ardından Türk birlikleri geri döndü.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:00
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