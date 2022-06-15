ABD ile İngiltere'den Yemenli taraflara Merkez Bankası'nın bağımsızlığına saygı duyma çağrısı - Son Dakika
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ABD ile İngiltere'den Yemenli taraflara Merkez Bankası'nın bağımsızlığına saygı duyma çağrısı

15.06.2022 23:37
ABD ile İngiltere'den Yemenli taraflara Merkez Bankası'nın bağımsızlığına saygı duyma çağrısı

ABD ve İngiltere'nin temsilcileri, Yemen'deki taraflara Merkez Bankası'nın bağımsızlığına saygı duyma çağrısında bulundu.

ABD ve İngiltere'nin temsilcileri, Yemen'deki taraflara Merkez Bankası'nın bağımsızlığına saygı duyma çağrısında bulundu.

ABD Yemen Büyükelçisi Steven Fagin tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen Merkez Bankası ve çalışanlarına yönelik açıklamaların endişe verici olduğunu" belirtti.

"ABD, tüm tarafları Merkez Bankası'nın bağımsızlığına saygı duymaya davet ediyor." ifadelerini kullanan Fagin, Yemen'de ateşkesin iki ay daha uzatılmasını ve Yemen Başkanlık Konseyi'nin görevine devam etmesini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

İngiltere'nin Yemen Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen Merkez Bankası ve çalışanlarına yönelik gerginlikten endişe duyulduğu" ifade edildi.

Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) 11 Haziran'daki toplantısında, Yemen Merkez Bankası'nın geçici başkent Aden'den Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya devrine yönelik "şüpheli gelişmeler" yaşandığı iddia edilmişti.

Merkez Bankası'nın yönetimindeki bazı unsurların dışarıdaki gruplarla iş birliği yapmasının sonuçları konusunda uyaran GGK, "şüpheli hareketlerin yakından takip edildiğini" açıklamıştı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen hükümeti ve Husiler, BM girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren 2 ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti. BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da ateşkesin sona ermesine saatler kala Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.

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Kaynak: AA

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