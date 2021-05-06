ABD ile İran gelecek haftalarda nükleer anlaşma koşullarına dönebilir - Son Dakika

ABD ile İran gelecek haftalarda nükleer anlaşma koşullarına dönebilir

06.05.2021 20:15
ABD ile İran gelecek haftalarda nükleer anlaşma koşullarına dönebilir, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD ile İran'ın gelecek haftalarda 2015'teki nükleer anlaşma koşullarına dönebileceğini fakat asıl İran'ın bu konuda siyasi adım atması gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD ile İran'ın gelecek haftalarda 2015'teki nükleer anlaşma koşullarına dönebileceğini fakat asıl İran'ın bu konuda siyasi adım atması gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde mesafe alındığını ancak halen görüşülecek çok başlık olduğunu ifade etti.

Yetkili, "Gelecek haftalarda hem ABD hem de İran'ın 2015'teki İran'la nükleer anlaşma koşullarına dönmesi mümkündür." değerlendirmesini yaptı.

Halen görüşmelerde alınması gereken ciddi bir mesafe olduğunu kaydeden yetkili, ABD yönetiminin bu konuda daha net bir yaklaşıma sahip olduğuna işaret ederek, "Bu esasen İran'da alınması gereken siyasi bir karar konusudur." dedi.

ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmek için yaptırımların kaldırılması konusuyla ilgili hangi adımları atması gerektiğinin farkında olduğunu vurgulayan yetkili, "Aynı şekilde İran'ın da anlaşma koşullarına dönmek için neler yapması gerektiğini anlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler cuma günü kaldığı yerden devam edecek.

Mesafe kat edildiği belirtilen görüşmelerde ABD ile İran arasında hangi yaptırımların ne şekilde kaldırılacağı konusunda bazı anlaşmazlıklar olduğu bildiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD ile İran gelecek haftalarda nükleer anlaşma koşullarına dönebilir - Son Dakika


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