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ABD ile İran gerginliği sürerken, Bağdat'ta iki patlama iddiası
6 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüksek güvenlikli Yeşil Bölge içinde yer alan ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldiği öne sürüldü.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüksek güvenlikli Yeşil Bölge içinde yer alan ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldiği öne sürüldü.
ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi düzenlediği saldırıyla öldürmesinin ardından Tahran yönetimi 'intikam alacakları' yönüne açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:27
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