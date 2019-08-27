Son Dakika Haberleri: ABD ile İran'ın görüşme olasılığı İsrail'i endişelendirdi
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ABD ile İran'ın görüşme olasılığı İsrail'i endişelendirdi

1 saat önce

ABD ile İran arasında nükleer anlaşma konusunda görüşmelerin yeniden başlama olasılığının İsrail yönetimini endişelendirdiği belirtildi.

ABD ile İran'ın görüşme olasılığı İsrail'i endişelendirdi, System.String[]

ABD ile İran arasında nükleer anlaşma konusunda görüşmelerin yeniden başlama olasılığının İsrail yönetimini endişelendirdiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın "doğru koşulların" oluşması halinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceği yönündeki açıklaması İsrail yönetiminde "derin" endişe uyandırdı.

Kanal 13'e konuşan ve adları açıklanmayan 3 İsrailli Bakan ve 2 üst düzey yetkiliye dayandırılan haberde, Washington ile Tahran arasında nükleer görüşmelerin yeniden başlaması ihtimalinin daha önce birçok kez İsrail Güvenlik Kabinesi'nde gündeme geldiği ifade edildi.

Haberde ayrıca İsrail yönetiminin, Trump ile Ruhani görüşmesinin "çok kısa bir süre" içerisinde gerçekleşebileceği, bu görüşmenin ardından ABD yönetiminin İran üzerindeki baskısını sonlandırabileceği kaygısı taşıdığı kaydedildi.

İsrailli bir bakanın "ABD ile İran arasındaki görüşmelerle ilgilenmiyoruz. Bu konuda Trump'ı etkileme ve ona karşı koyma imkanımız son derece sınırlı." cümlesine yer verilen haberde, İsrailli bir üst düzey yetkilinin ise "İran'ın şu ana kadar Trump'ın tüm görüşme önerilerini reddetmesi nedeniyle çok şanslıyız." ifadesi dikkati çekti.

Trump, Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi'nin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile dün yaptığı ortak basın toplantısında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme ihtimaline ilişkin "Koşullar doğru olursa tabii ki kabul ederim." demişti.

Ruhani de Trump'ın açıklamasına, "Yaptırımları sona erdirmedikleri sürece İran-ABD ilişkileriyle ilgili hiçbir olumlu gelişmeye şahit olmayacağız." cevabını vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:50 Kaynak: AA
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