'ABD ile İran savaşa çok daha yakın, ancak geleneksel bir savaş olmaz' - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'ABD ile İran savaşa çok daha yakın, ancak geleneksel bir savaş olmaz' - Son Dakika Dünya

'ABD ile İran savaşa çok daha yakın, ancak geleneksel bir savaş olmaz'

6 saat önce

euronews'e konuşan İran asıllı Orta Doğu uzmanı Soraya Lennie, "ABD ile İran savaşa çok daha yakın, ancak geleneksel bir savaş olmaz." dedi. Lennie'ye göre İran, kapasite açısından ABD ile savaşamayacak durumda.

'ABD ile İran savaşa çok daha yakın, ancak geleneksel bir savaş olmaz', System.String[]

" Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı General Kasım Süleymani'yi drone saldırısıyla öldürmesinin ardından iki ülke artık savaşa çok daha yakın."


Bu ifadeler, Londra'daki SOAS Üniversitesi'nden Orta Doğu uzmanı Soraya Lennie'ye ait.

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Amerika Birleşik Devletleri, Euronews, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:32 
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