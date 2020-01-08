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'ABD ile İran savaşa çok daha yakın, ancak geleneksel bir savaş olmaz'
6 saat önce
euronews'e konuşan İran asıllı Orta Doğu uzmanı Soraya Lennie, "ABD ile İran savaşa çok daha yakın, ancak geleneksel bir savaş olmaz." dedi. Lennie'ye göre İran, kapasite açısından ABD ile savaşamayacak durumda.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:32
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