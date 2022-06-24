ABD ile Japonya heyetleri "genişletilmiş caydırıcılık" konseptini değerlendirdi - Son Dakika
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ABD ile Japonya heyetleri "genişletilmiş caydırıcılık" konseptini değerlendirdi

24.06.2022 07:04
ABD ile Japonya heyetleri "genişletilmiş caydırıcılık" konseptini değerlendirdi

ABD ve Japonya'nın Dışişleri ile Savunma Bakanlığı heyetleri Georgia eyaletindeki King's Bay Deniz Üssünde toplantı düzenledi.

ABD ve Japonya'nın Dışişleri ile Savunma Bakanlığı heyetleri Georgia eyaletindeki King's Bay Deniz Üssünde toplantı düzenledi.

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Amerikan ve Japon Savunma ve Dışişleri heyetlerinin "Genişletilmiş Caydırıcılık Diyaloğu" kapsamında bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, Georgia'daki King's Bay Deniz Üssünde yapılan toplantının ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın genişletilmiş caydırıcılık konusundaki ikili mutabakatını geliştirmeye yönelik olduğu, ABD-Japonya Liderler Zirvesi'nin devamı niteliğinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Toplantı sırasında, ABD ve Japonya heyetlerinin bölgesel güvenlik ortamını değerlendirdiği belirtilen açıklamada "ABD tarafı, nükleer üç katmanlı konuşlanması ve yakın zamanda tamamlanan Nükleer Durum İncelemesine dayanan modernizasyon programı dahil olmak üzere ABD nükleer yeteneklerinin mevcut durumu hakkında bir brifing verdi." denildi.

Açıklamada, iki tarafın, "silah kontrolü, nükleer silahların yayılmasını önleme, konvansiyonel kuvvetler ve füze savunmasının entegre, güvenilir ve esnek caydırıcılığa" nasıl katkıda bulunduğu konusunda derinlemesine değerlendirme yaptığı belirtildi.

Japonya-ABD Genişletilmiş Caydırıcılık Diyaloğu 2010 yılında tesis edilmişti.

Genişletilmiş caydırıcılık konsepti nükleer taarruz, hava savunma ve deniz gücünün entegre bir şekilde kullanılmasını öngörüyor.

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Kaynak: AA

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