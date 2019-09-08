Son Dakika Haberleri: ABD ile karada ortak devriye başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

ABD ile karada ortak devriye başladı

56 dakika önce

Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD askeri unsurlarınca gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.

ABD ile karada ortak devriye başladı, System.String[]

Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD askeri unsurlarınca gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fırat, TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortak devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü
Erdoğan'dan güvenli bölge uyarısı: Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok Son Dakika: Türk ve ABD askerlerinin ortak gerçekleştirdiği kara devriyesinden ilk görüntüler İmamoğlu'ndan "Sergilenen araçlardan dolayı hizmet aksadı mı?" sorusuna yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 10:41:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD ile karada ortak devriye başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]