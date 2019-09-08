ABD ile karada ortak devriye başladı
56 dakika önce
Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD askeri unsurlarınca gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.
Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD askeri unsurlarınca gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:45
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