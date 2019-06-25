Son Dakika Haberleri: ABD ile Küba arasındaki kriz devam ederken Rus donanması Küba'da
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ABD ile Küba arasındaki kriz devam ederken Rus donanması Küba'da

57 dakika önce

Küba ile ABD arasındaki gerilimin artması üzerine Amiral Gorshkov fırkateyni öncülüğündeki Rus filosu Küba'nın başkenti Havana'ya ulaştı.

ABD ile Küba arasındaki kriz devam ederken Rus donanması Küba'da, System.String[]
Küba ile ABD arasındaki gerilimin artması üzerine Amiral Gorshkov fırkateyni öncülüğündeki Rus filosu Küba'nın başkenti Havana'ya ulaştı.

Rus savaş gemileri, ABD ile yaşanan gerginliğin ortasında Küba'ya ulaştı. Rus filosuna Amiral Gorshkov fırkateyni öncülük ediyor. Havana Limanı'na demirleyen filoda aynı zamanda lojistik gemisi Elbrus ve kurtarma römorkörü Nikolai Chiker de yer alıyor. Rus medyasına göre filonun planları arasında Venezuela'yı ziyaret etmek de var.

Ziyaretin nedeninin yer almadığı Devrim Silahlı Kuvvetleri'nden (FAR) yapılan açıklamada, "Rus denizcileri Küba Donanması'nı ve tarihi kültürel açıdan ilgi çekici yerleri ziyaret edecekler" denildi.

135 metre uzunluğundaki ve 15 metre genişliğindeki fırkateyn, Trump hükümeti tarafından ilan edilen Küba aleyhine yeni kısıtlamaların ışığında Havana Limanı'na demirledi. Rus filosunun Havana'ya gelişi ile aynı gün Venezuela'nın ana hava terminaline bir Rus savaş uçağının inmesi de dikkat çekti.

1962'den bu yana Küba'ya ekonomik abluka uygulayan ABD, Trump'ın 2017'de seçilmesinden bu yana selefi Barack Obama'nın tercih ettiği yaklaşımın aksine ablukasını sertleştirdi. - HAVANA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:48 Kaynak: İHA
Havana, Amerika Birleşik Devletleri, Küba, Politika
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