Son Dakika Haberleri: ABD ile Kuzey Kore Anlaşmazlığına Zarif'ten Alaycı Yorum

ABD ile Kuzey Kore Anlaşmazlığına Zarif'ten Alaycı Yorum

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ile Kuzey Kore arasındaki zirvenin sonuçsuz kalması üzerine ABD Başkanı Donald Trump'a nükleer anlaşmadan daha iyi bir anlaşma elde edemeyeceğini söyledi.

ABD ile Kuzey Kore Anlaşmazlığına Zarif'ten Alaycı Yorum, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ile Kuzey Kore arasındaki zirvenin sonuçsuz kalması üzerine ABD Başkanı Donald Trump'a nükleer anlaşmadan daha iyi bir anlaşma elde edemeyeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında ABD Başkanı Trump'ın diplomatik yaklaşımını alaya aldı.

Trump'ın tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmaya işaret eden Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başkan Trump, artık tantanalı gösteriler ve yanar dönerlikle ciddi bir diplomasi ortaya konulamayacağının farkına varmalı. 150 sayfadan oluşan nükleer anlaşmanın her bir kelimesini şekillendirmek için 10 yıla ek olarak iki yıl ve tam anlamıyla binlerce saat süren görüşmeler yapıldı. Asla daha iyi bir anlaşma elde edemeyeceksin."

Hafta başında istifa kararı alan Zarif, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin istifayı kabul etmemesi üzerine görevine dönmüştü. Washington'un nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları devreye sokmasının ardından Zarif, mimarlarından biri olduğu anlaşmanın başarısız olduğu gerekçesiyle ülkedeki muhafazakarların hedefi olmuştu. Ruhani ve Zarif, birçok kez Trump'a yaptırımları kaldırarak, anlaşmaya geri dönme çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile dün Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yaptığı zirveden anlaşmaya varamadan ayrılmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, zirveden sonuç çıkmamasını, "Başkan Trump, İran, Kuzey Kore veya herhangi biriyle kötü bir anlaşma yapmaz." ifadeleriyle değerlendirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:52 Kaynak: AA

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