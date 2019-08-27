Son Dakika Haberleri: "ABD ile müzakere bugünkü şartlarda mümkün değil"
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"ABD ile müzakere bugünkü şartlarda mümkün değil"

12 dakika önce

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD ile bugünkü şartlarda müzakerenin mümkün olmadığını ancak Washington yönetiminin nükleer anlaşmaya dönmesi durumunda yeni karar alabileceklerini söyledi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD ile bugünkü şartlarda müzakerenin mümkün olmadığını ancak Washington yönetiminin nükleer anlaşmaya dönmesi durumunda yeni karar alabileceklerini söyledi.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, Hükümet Sözcüsü Rebii, ABD ile müzakere ve füze programına ilişkin açıklamada bulundu.

Rebii, "Dünya güvenliği için en doğru yol diplomasi. Ancak bugünkü şartlarda ABD ile müzakere mümkün değil. ABD nükleer anlaşmaya dönerse biz de ona göre karar alırız." dedi.

Sözcü Rebii, İran'ın füze programına ilişkin ise, "ABD ile bölge ve füze meselesiyle ilgili müzakere yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Ruhani'den Trump'la görüşme sinyali

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün yaptığı bir konuşmada, Trump ile müzakere ihtimaline ilişkin, "Bir kişiyle görüşmem halinde ülkenin sorunlarının çözüleceğini ve İran'ın kalkınacağını bilsem görüşmekte tereddüt etmem." ifadelerini kullanmıştı.

Muhafazakar kesimden yükselen tepkilere rağmen Ruhani, bugünkü açıklamasında da müzakere ihtimaline kapıları kapatmamış, ancak öncelikle ABD'nin yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:26 Kaynak: AA
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