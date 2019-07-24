"ABD ile müzakere fırsatını kaçırmadık"

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Bijan Kian, Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'de yasa dışı lobi faaliyeti yapmaktan suçlu bulundu

ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti